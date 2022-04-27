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  3. İşte milletin adamı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakkabılarını çıkarırken, Kılıçdaroğlu yoksulun evini deri kunduralarıyla kirletti!

İşte milletin adamı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakkabılarını çıkarırken, Kılıçdaroğlu yoksulun evini deri kunduralarıyla kirletti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun alçakgönüllülükte farkı gözler önüne serildi. CHP liderinin yoksul bir ailenin evine ayakkabıyla girmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

İşte milletin adamı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakkabılarını çıkarırken, Kılıçdaroğlu yoksulun evini deri kunduralarıyla kirletti!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoksul bir aileyi ziyareti esnasında eve ayakkabılarıyla girmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Ramazan ayı vesilesiyle vatandaşı ziyaret eden CHP lideri, siyah deri ayakkabılarıyla evin içerisine girerek, davetli olduğu ailenin gururunu hiçe saydı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülere "Kim bilir o kadın evi kaç gün temizledi siz gideceksiniz diye" şeklinde yorumlar geldi.

İşte milletin adamı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakkabılarını çıkarırken, Kılıçdaroğlu yoksulun evini deri kunduralarıyla kirletti!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEST ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyaya da yansıyan fotoğraflarının ardından, geçtiğimiz gün AK Parti Üsküdar İlçe Tanıtım Medya Komisyon Üyesi Elif Taşyüz Ümit'in hayatını kaybeden kardeşi Merve Taşyüz Polat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Eve ayakkabısız giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kucağına ikiz çocuklarını da alarak gönülleri bir kez daha fethetti.

Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralarındaki fark sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte milletin adamı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakkabılarını çıkarırken, Kılıçdaroğlu yoksulun evini deri kunduralarıyla kirletti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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