İşte milletin adamı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakkabılarını çıkarırken, Kılıçdaroğlu yoksulun evini deri kunduralarıyla kirletti!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoksul bir aileyi ziyareti esnasında eve ayakkabılarıyla girmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Ramazan ayı vesilesiyle vatandaşı ziyaret eden CHP lideri, siyah deri ayakkabılarıyla evin içerisine girerek, davetli olduğu ailenin gururunu hiçe saydı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntülere "Kim bilir o kadın evi kaç gün temizledi siz gideceksiniz diye" şeklinde yorumlar geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEST ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyaya da yansıyan fotoğraflarının ardından, geçtiğimiz gün AK Parti Üsküdar İlçe Tanıtım Medya Komisyon Üyesi Elif Taşyüz Ümit'in hayatını kaybeden kardeşi Merve Taşyüz Polat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Eve ayakkabısız giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kucağına ikiz çocuklarını da alarak gönülleri bir kez daha fethetti.

Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aralarındaki fark sosyal medyanın gündemine oturdu.