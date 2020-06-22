İşte ortaya çıkan tablo

Eskişehir'de dün meydana gelen dolu yağışının ardından yapılan incelemeler sonucu Tepebaşı Bölgesinde bulunan tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 100'lük bölümünün zarar gördüğü belirlenirken, çiftçiler ise çaresiz bir şekilde bekliyor.

Eskişehir'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışı bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Neredeyse ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım arazilerini kullanılamaz hale getirdi. Çiftçiler dolu karşısında çaresiz kalırken, yetiştirdikleri ürünlerinin çoğu heba oldu. Buğdayların üstündeki tanelerin hepsi dökülürken, domates, biber gibi bahçe ürünleri de doludan etkilendi. Durum karşısında çaresiz kalan çiftçiler ise ne yapacaklarını şaşırdı. Yetkililerin bu konuda bir çözüm bulmasını isteyen üreticiler, tarım ilçe müdürlüklerine dilekçe yazarak destek bekliyor.

"Buğdayların içinde 40 taneden 2 tane kalmış"

Tepebaşı İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, dolu yağışından sonra adeta ürün kalmadığını ifade ederek, "Dün ikindi civarı yaşanan dolu yağışı sebebi ile Aşağı Söğütönü ve Çukurhisar bölgesinden Gökdere'ye kadar tarlalarda yüzde 100 diyebileceğimiz hasarlar oluştu. Tabi hasar tespitlerini şu anda tarım ilçe müdürlüklerimiz sahaya indi, hasar tespiti yapıyorlar. Ancak hasar tespiti yapılacak bir durum yok. Çünkü çok şiddetli ve kuvvetli yağışla beraber ara ara ceviz ve fındık büyüklüğünde yağan dolu, 25 dakika sürdü. Bir saatin üstünde yağan yağmur, gece de sağanak şeklinde 5-6 saat sürdü. Tabi bu üretimi bir noktada bitirdi. Çünkü şu anda artık ürün yok. Örneğin domates, yeşillik, arpa, buğday kalmadı. Buğdayların içinde 40 taneden 2 tane kalmış. Bizim tespitlerimiz bu. Tabi hangi bölgeye ne olduğunu sahaya inince göreceğiz. Birkaç gün sonra kendini daha çok gösterecek. Üreticimizin mağduriyeti çok büyük. Şu anda hem Tarım İlçe Müdürlüğümüz hem de biz, üretimimizin sorunlarıyla ilgili dilekçe topluyoruz. Bu dilekçeleri de Tarım İlçe Müdürlüklerinde toplayacağız. Gerekli mercilere göndereceğiz. Bunu yapmaktaki kastımız, bu sene üretimiz hakikaten çok zor durumda. Yani devletimiz ne yapabilir noktasında değiliz. Çünkü sezonun başından bu yana gelen afetler, üreticimizi çok zor durumda bıraktı. Bu konuda devletimiz Türkiye genelinde bir destek konumu olması lazım" dedi.

"200 dekar hububatım sıfır diyebilirim"

Çiftçilik yapan Mehmet Ali Törü ise, verimin toprağa serilmiş olduğunu söyleyerek, "Şu anda benim bahçemde mısır ve pancar; hububat olarak da arpa, buğday ekiliydi. Yani çoğu bölgede yüzde 80'e yakın hasarımız var. Ekili alanlarımdan bir tek pancar toplanır. Geriye kalan 200 dekar hububatım sıfır diyebilirim. Yani tane olarak verimi düşmüş. Bakarsan tarlaya dikili duruyor, ama verim olarak olduğu gibi toprağa sermiş ürünü. Devletimizden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

"İlk defa böyle şiddetlisini gördük"

Çiftçilik ile uğraşan Erhan Çömlekçi de yağıştan bütün çiftçilerin etkilendiğini ve ilk defa böyle bir şey ile karşılaştıklarını söyleyerek, "Tarlada çapa yapıyorduk. Zaten bayağıdır çamurdan girilmiyordu. Bir anda fırtınalı bir şekilde dolu geldi. Yaklaşık 20 dakika sürdü. Böyle bir dolu yağışını hiç görmemiştim. İlk defa böyle şiddetlisini gördük. Aldı götürdü, hiçbir şey bırakmadı. Otları bile parçaladı, ağaç bile kalmadı. Domates tarlamızda yüzde 100 hasar var ama dönüm olarak dersek, 35-40 dönüm yerimiz var. Tamamıyla hepsini vurdu. Zaten Eskişehir'de Muttalıp bölgesindeki her yeri vurdu, bitirdi diyebiliriz. 1-2 kişiyi değil, bu bölgede 100-200 çiftçi varsa hepsini vurdu diyebiliriz.

Kaynak: İHA