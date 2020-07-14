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İşte sporda gazete başlıkları! günün spor manşetleri (14 Temmuz 2020)

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı 32. hafta ile devam ederken, Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda büyük yara alması gazetelerde geniş yer buldu. İşte sporda günün manşetleri...

İşte sporda gazete başlıkları! günün spor manşetleri (14 Temmuz 2020) 4410