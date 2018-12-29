İşte terör örgütünün gerçek yüzü

Örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan R.S. kod adlı terörist ifadesinde, örgüt tarafından kandırılmak suretiyle 15 yaşındayken dağa çıkarak örgüte katıldığını, örgütün gerçek yüzünü fark ettiğinde ise çok geç olduğunu ve ilk fırsatta kaçtığını söyledi.

Terörist ifadesinde, eğitim almak için gönderildikleri kampta yarım metrelik karda, dondurucu soğukta içtima adı altında saatlerce bekletildiklerini, grupta yer alan kadın teröristlerden bir kısmının el ve ayaklarının soğuktan donduğunu, bazılarının ise dayanamayarak baygınlık geçirdiğini belirtti.

Grubun sözde yöneticilerinin sıcak çadırda gözüne kestirdiği kadın teröristlerle sefa sürdüğünü, kendilerinin her iki yanı açık bir yıkıntıda titreyerek sabahlamaya çalıştıklarını ifade etti. Hatta, insanlık dışı koşullar nedeniyle örgüte yeni katılan teröristlerden birinin hastalandığını, sırf hastalandığı için sözde grup yöneticisinin hakaret ve aşağılamalarına maruz kaldığını, eğitime devam etmek zorunda bırakıldığını anlattı.

Kendilerine verilen yemeklerin içerisinden hayvan pislikleri çıktığını, ancak buna karşılık sözde yöneticilerin yemeklerinin özel yapıldığını belirten terörist, örgütün sözde yöneticilerinin kendi rahatının ve sefasının peşinde olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA