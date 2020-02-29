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İşte Ünlülerin koronavirüsten korunma yöntemleri

Dünyanın her yerinde görülen ve giderek yayılan koronavirüs tehlikesi gün geçtikçe can almaya devam ediyor. İşte tehlikeye karşı önlem alan ünlüler..

İşte Ünlülerin koronavirüsten korunma yöntemleri 1113

Selena Gomez
 