İşte yerli otomobilin elektrikli çalışma sistemi (2)
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, saat 19.23'te yeni bir paylaşım daha yaptı.
YERLİ OTOMOBİL OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDEN GEÇTİ
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, saat 19.23'te yeni bir paylaşım daha yaptı. Yayınlanan videoda yerli otomobil Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi'nden çıkarak İzmit Körfezi'ni birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nden geçti. Otomobilin ön camı dışında her yeri kapatılırken, araca polis eskortluk yaptı. Sosyal medya hesabında, "Direksiyonunda biz varız', "Her şeyiyle bizim" paylaşımları yapıldı.
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Kaynak: DHA
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