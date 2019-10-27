İşte YPG'li terörist Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası

ulaştı. Dosyada Kobani'nin gerçekleştirdiği saldırılar ve hakkındaki bilgiler yer aldı.

ulaştı. Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu teröristlerden temizlemek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda önce ABD'nin "General Mazlum" olarak uluslararası kamuoyuna tanıttığı terörist, Rus yetkililerle uydu bağlantısıyla katıldığı toplantıda göründü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Mazlum denilen terörist kırmızı bültenle aranıyor, ABD bize teslim etmeli. Bunun için ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor" açıklaması yaptığı teröristle ilgili dosyada şunlar var:

*Abdullah Öcalan'ın "manevi evladım" dediği, Mazlum Kobani olarak bilinen ve ABD'nin "general" diye andığı teröristin asıl adı Ferhat Abdi Şahin'dir.

*Suriye'nin El Malikiye (Derik) kasabasına kayıtlıdır.

* İçişleri Bakanlığı'nın 4 milyon para ödüllü kırmızı listesinde yer alıyor.

*Diyarbakır, Van , Hakkari, Şırnak Başsavcılıklarında hakkında daimi arama kararı bulunuyor.

*28 yıldır terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alıyor.

*Pek çok kanlı PKK saldırısının baş failidir.

*1991-1996 arasında Hakkari kırsalında sözde Cilo Eyalet sorumlusu olarak faaliyet gösterdi.

* 1997-2003 yıllarında PKK'nın sözde Avrupa sorumluluğunu yaptı.

*'Festival', "konser" ve "kamp" adı altında Avrupa'nın hedr tarafından Hollanda'ya topladığı gençlerin beynini yıkadı ve Kandil'e topladı.

*Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a İtalya'da siyasi sığınma hakkı verilmesi için çabaladı.

* Terörist bu tarihten sonra Mahmur Kampına döndü ve burada bir sene faaliyet gösterdi.

*2013'te Suriye'ye YPG'nin sözde özel kuvvetleri ve istihbarat sorumlusu olarak gitti.

* Terörist Şahin bölgede bulunduğu süre boyunca DEAŞ'a karşı mücadelede Uİran ve ABD ile görüşmeleri yürüttü. DEAŞ'a karşı mücadelede ABD ile ittifak kurulması sağlayan Mazlum Kobani 2014 yılına gelindiğinde Washington yönetiminin bölgede temas kurduğu bir aktör haline geldi.

* ABD'nin DEAŞ ile mücadele adı altında bölgeye binlerce TIR'lık silah ve mühimmat yollamasıyla terörist Şahin önemli bir güç elde etti. Bu güçle Türkiye sınırlarının da dahil olduğu Suriye'nin kuzeyi Şahin'in yönetimindeki PKK/YPG'nin eline geçti.

*2013 yılından bugüne kadar geçen 6 yılda geçen PKK/YPG tarafından öldürülen 25 bin Kürdün katliamından, PYD/YPG'nin kullandığı çocuk asker suçundan da sorumludur.

*Türkiye'de sözde TAK adına gerçekleşen 8 bombalı saldırının da emir ve talimatını verdi.

*Teröristin "Şahin Günlüğü" adında katliamlarını yazdığı bir de kitabı var.

Terörist Şahin'in gerçekleştirdiği başlıca terör saldırıları ise şöyle:

• 22 Ağustos 1996: Şemdinli'de görevlerine giden köy korucularına Örencik mezrası yakınlarında roketatarla yapılan saldırı. 3 korucu, 2 sivil olmak üzere toplam 5 şehit , 11 yaralı.

• 8 Kasım 1996, Hakkari Çukurca'da bir minibüse roketli saldırı. 12'si köy korucusu 17 şehit, 8 yaralı.

• 10 Temmuz 2005, Çeşme'de bir eğlence merkezinde bombalı saldırı, 20 yaralı.

• 16 Temmuz 2005, Kuşadası Kadınlar Denizi'nde bir minibüse yerleştirilen bombanın patlatılması. 6 sivil şehit.

• 29 Ağustos 2006, Antalya Kalekapısı mevkiinde saldırı. 4 sivil şehit 87 yaralı.

• 27 Temmuz 2008, İstanbul Güngören saldırısı. 5'i çocuk 17 sivil şehit, 154 yaralı.

• 20 Ağustos 2008, Mersin- Adana otoyolunda canlı bomba saldırısı 13 polis yaralı.

• 3 Ekim 2008, Şemdinli'deki Aktütün Karakolu'na düzenlenen saldırı, 17 asker şehit.

• 7 Aralık 2009, Tokat-Reşadiye saldırısı 7 asker şehit.

• 19 Haziran 2010, Hakkari Şemdinli'deki Gediktepe Üs Bölgesine saldırı. 11 asker şehit.

• 31 Ekim 2010 İstanbul Taksim Meydanı'nda intihar saldırısı. 15'i polis 32 kişi yaralı.

• 14 Temmuz 2011, Diyarbakır Silvan'da saldırı. 13 asker şehit.

• 17 Ağustos 2011, Hakkari Çukurca'da saldırı. 11 asker ve 1 köy korucusu şehit.

• 20 Eylül 2011, Ankara Kumrular'da saldırı. 5 sivil şehit, 34 yaralı.

• 18 Ekim 2011, Hakkari Çukurca'da saldırı. 26 asker şehit.

• 20 Ağustos 2012, Gaziantep'te bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla patlatıldığı saldırı. 4'ü çocuk 9 sivil şehit, 66 yaralı.

• Sınır hattındaki Samanlı, Serbest, Alan, Pirinçeken, Tekeli, Derecik, Ortaklar, Gelişen, Umurlu karakollarına yönelik hain saldırılarda 63 asker şehit edildi.

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Kaynak: DHA