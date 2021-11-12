İstediği ilaç yazılmayınca, aile hekimine tekme tokat saldırdı!

Utanç verici olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yer alan Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ö., saat 08.30 sıralarında gittiği aile sağlık merkezinde, hekim Celal Naci Gökçınar'dan ilaç yazmasını istedi. Gökçınar'ın, H.Ö.'nün isteğine olumlu yanıt vermemesi üzerine hasta H.Ö, aile hekimini darp etmeye başladı.

KAMERALARA YAKALANDI

H.Ö istediği ilacı yazdıramayınca, aile hekimiyle tartışmaya başladı. Seslerin yükseldiği tartışmada H.Ö., aile hekimini darp etti. Çıkan kavgayı, sağlık çalışanları ve vatandaşlar ayırmaya çalışırken zor anlar yaşandı. Sinirden gözü dönen H.Ö, Gökçınar'ın vücudunda morluklara sebep oldu.

Olaya şahit olanların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Aile hekimi Gökçınar, saldırgan H.Ö.'den şikayetçi olurken, H.Ö gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Öte yandan yaşanan olay, aile sağlığı merkezinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olayla ilgili yazılı açıklamada bulunan Türk Sağlık Sen Kayseri Şube Başkanı Kamil Ünal, ‘Yaklaşık 20 aydır ailesinden, eşinden, çocuğundan, annesinden, babasından uzaklaşıp kendi canını hiçe sayarak Covid-19’la savaşan sağlık çalışanlarından birinin bugün Kadir Tanver Aile Sağlığı Merkezi’nde dövüldü.

Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Celal Naci Gökçınar hocamıza istemediğimiz, sağlık çalışanlarına layık olmayan bir darp olayı meydana geldi. Kendini bilmez, insanlıktan nasibini almamış bir maganda Celal Naci hocamızı odasında görevi başında darp etmiştir.

Darp sonucu hocamızın çenesinde çeşitli morluklar, dişinde kanamalar meydana gelmiştir. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu vicdansızlığa bir son verilsin. Şimdiye kadar mücadele ettiğimiz sağlık çalışanlarına şiddette tutuklu yargılanmalar lütfen devam etsin.” ifadelerine yer verdi.