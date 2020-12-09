İstediği ilacı alamayan adam, eczacı tarafından kaldırıma fırlatıldı!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde gittiği eczanede ilacını alamayan parkinson hastası 73 yaşındaki Sedat Keskin, tartışmaya girdiği eczacı tarafından eczaneden zorla dışarı çıkartılıp kaldırıma fırlatıldı. Olayda çağrılan ambulansla Sedat Keskin, hastaneye kaldırılırken o anlar ise kameralara saniye kaydedildi.