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  3. İstediği ilacı alamayan adam, eczacı tarafından kaldırıma fırlatıldı!

İstediği ilacı alamayan adam, eczacı tarafından kaldırıma fırlatıldı!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde gittiği eczanede ilacını alamayan parkinson hastası 73 yaşındaki Sedat Keskin, tartışmaya girdiği eczacı tarafından eczaneden zorla dışarı çıkartılıp kaldırıma fırlatıldı. Olayda çağrılan ambulansla Sedat Keskin, hastaneye kaldırılırken o anlar ise kameralara saniye kaydedildi.

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09 Aralık 2020 Çarşamba 12:48
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