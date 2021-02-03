İstediği ilacı yazmayınca kadın doktorun ayak bileğini kıran saldırgan tutuklandı

Olay, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde meydana geldi.

E.Ş. isimli hasta sabah saatlerinde poliklinikte Dr. Hayriye Mihrimah Öztürk’e muayene oldu.

26 yaşındaki hasta E.Ş., Öztürk’ten ilaç yazmasını istedi. Doktor Öztürk ise E.Ş.’nin kullandığı ilacın kendisine fayda sağlamadığını ve başka bir ilaç yazılması gerektiğini ifade etse de hasta E.Ş. bu duruma sinirlendi.

E.Ş., doktor Öztürk’ü saçından tutarak sürükledi. Yaşanan arbede ile birlikte doktorun ayak bileğinde kırıklar oluştu. Çıkan arbedede sesleri duyan hastane güvenlik görevlileri odaya girerek E.Ş.’yi etkisiz hale getirdi. Güvenlik görevlileri E.Ş.’yi polise teslim etti. Arbedede ayak bileğinde kırıklar oluşan doktor Öztürk, ameliyata alındı.

ZANLI ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi psikiyatri polikliniğinde görevli doktor Hayriye Mihrimah Öztürk’ü darp eden 26 yaşındaki zanlı E.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.