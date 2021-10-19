İstek parçayı çalmadı diye yüzüne tekme attı! Sosyal medyada gündem olan olaya ilişkin yeni gelişme

Gaziantep'te düğün sahibinin skrabalarından biri olan H.K. müzisyenlerden parça isteğinde bulundu. Erdal Erdoğan, istek aldığı şarkıyı ilerleyen dakikalarda çalacağını söylemesine rağmen ortam bir anda gerildi. HK. sazı kırıp, müzisyenin yüzünü tekmelemeye başladı. O anlar, oradaki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. H.K.'nın gözaltına alındığı ve ifadesi sonrası serbest bırakıldığı öğrenilirken olay sosyal medyada başka bir boyuta taşındı.

OLAY, SOSYAL MEDYADA BAMBAŞKA BİR BOYUTA TAŞINDI

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda olayın Kürtçe şarkı çalınmadığı için yaşandığı iddia edildi.

Yapılan paylaşımların ardından Gaziantep Valiliği'nden konu ile ilgili açıklama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya mecralarında ilimizin İslahiye ilçesinde bir düğünde, bir şahsın saz çaldığı esnada başka bir şahıs tarafından darp edildiği görüntüler paylaşılmıştır. 'Irkçı saldırı' şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine konuyla ilgili açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. 18 Ekim 2021 tarihinde İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi bulunan düğün salonunda meydana gelen olayda; Erdal Erdoğan, salonda müzisyenlik yaptığı esnada düğün sahibinin akrabası olan H.K. yanına gelerek kendisinden bir parça çalmasını istemiştir. Erdal Erdoğan'ın istek parçayı biraz sonra çalacağını söylemesi üzerine H.K. tarafından darp edilerek sazı kırılmıştır. Olay yerinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek büyümesini önlemiştir. Olayın ardından inceleme başlatılmış olup, adli süreç devam etmektedir. Düğün 17.00’da başlamış, olayın meydana geldiği 22.30’a kadar geçen sürede Kürtçe müzik çalınmış ve söylenmiştir. Bu minvalde olayın Kürtçe müzikten kaynaklanan ırkçı bir saldırı olduğuna dair yapılan art niyetli paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."

İşte saldırı anı: