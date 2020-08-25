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  3. İstek şarkı istedikleri düğünde ortalık karıştı! Sandalyeler havada uçuştu

İstek şarkı istedikleri düğünde ortalık karıştı! Sandalyeler havada uçuştu

Kırklareli'nde bir düğünde istek şarkı isteyen iki grup arasında tartışma çıktı. Sandalyeler havada uçuştuğu kavgadaki o görüntüler cep telefonu kameralarına anbean kaydedildi.

Kırklareli’nin Vize ilçesinde yaşanan olayda düğüne katılan iki grup arasında istek şarkı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. O görüntülerde düğünde yer alan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

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25 Ağustos 2020 Salı 16:42
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