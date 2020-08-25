İstek şarkı istedikleri düğünde ortalık karıştı! Sandalyeler havada uçuştu

Kırklareli'nde bir düğünde istek şarkı isteyen iki grup arasında tartışma çıktı. Sandalyeler havada uçuştuğu kavgadaki o görüntüler cep telefonu kameralarına anbean kaydedildi.