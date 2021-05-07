Koronavirüs tedbirleri amacıyla alınan tam kapanma kararının ardından 17 Mayıs tarihinde bitmesi beklenen işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı Kararı ile süresinin uzatıldığı Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki İşten çıkarma yasağı nedir, ne zaman başladı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor 2021? İşte merak edilen ayrıntılar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NEDİR?

Pandemi döneminde çalışanları destekleyen maddelerden biri de işten çıkarma yasağı oldu. İstihdamın korunmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan işten çıkarma yasağı ilk olarak 16 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe konulmuş çalışanların iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR 2021?

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeniden düzenlendi. Tam kapanma sürecine denk gelen yasa için, 4857 sayılı İş Kanunu'nun, işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin uzatılmasına karar verildi. Bu kapsamda 17 Mayıs 2021'den itibaren 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması düzenlendi.

KOD 29 NEDİR?

İşveren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 8 ve 9. maddelerine göre işçiyi işe almadan önce ve işçi çıkaracağı zaman Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunmak zorundadır.

Kod 29 işten çıkarma nedir? Kod 29 işten çıkış nedir?

İşverenin işçi çıkarırken SGK’ye vermiş olduğu bildirime “İşten Ayrılış Bildirgesi” denilir. SGK her bir işten çıkarma nedenini bir sayısal kodla özetlemiştir. İşveren işten çıkış nedenlerini SGK genelgesindeki kodla belirtir. Her bir kod bir fesih nedenini ifade eder. Kod 29’un karşılığı ise işverenin “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri” nedenine dayalı bir işten çıkarma yapıldığı anlamına gelmektedir.

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