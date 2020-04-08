İşten çıkarma yasaklandı mı? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra birçok ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerine ilişkin olarak yeni bir yasa teklifi hazırlandığı yönündeki haberler sonrası birçok kişi konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki İşten çıkarma yasaklandı mı? Koronavirüs nedeniyle işten çıkarma yasaklanıyor mu? Ayrıntılar haberimizde.

İŞTEN ÇIKARMA YASAKLANDI MI?

Hazırlanan teklifin kabul edilmesi halinde işten çıkarma üç ay süreyle yasaklanacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yasağı 6 aya kadar uzatabilecek.

Fesih yasağı olan işveren, işçileri ücretsiz izne çıkarabilecek. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere, işsizlik fonundan günlük 39.24 TL ödenecek. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı miktar ödenecek.

Bu düzenlemeleri içeren yasa teklifi taslağı, görüşlerini almak üzere iş dünyası örgütlerine sunuldu.

Teklifte yer alan diğer maddeler ise şöyle:

Salgın hastalık, deprem, doğal afet gibi olağanüstü hallerde gelir kriterine bakılmaksızın ihtiyacı olan yaşlılara bakım hizmeti verilecek ve bakım ücreti ödemesi yapılacak.

Aynı hak engelliler, çocuklar ve kadınlara da sağlanacak.