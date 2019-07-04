İstenmeyen adam Diagne rekor kırdı! Tanju Çolak'ı bile solladı

Diagne her ne kadar istenmese de aslında var olan değeri ile tüm tepkileri ters çeviriyor...

Rakamlar, Galatasaray'ın problem çocuğu Mbaye Diagne sıradan bir golcü olmadığını söylüyor.

Geçen sezonun devre arasında 10 milyon avro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan transfer edilen ve sezon sonunda 30 golle gol krallığına ulaşan Diagne'nin satılması şu an iple çekiliyor.

Sarı-kırmızılı takımın yapısına uymayan ve futbol dışında da davranışlarıyla tepki toplayan 28 yaşındaki futbolcunun başka bir takıma gitmesi Galatasaraylıların en büyük dileği.

Geçen sezon attığı gol sayısıyla Süper Lig tarihinin bir sezonda en çok atan yabancı futbolcusu unvanını da elde eden Senegalli, bir buçuk senede ligde toplam 42 gole ulaştı. Türkiye Ligi'nde Kasımpaşa ve Galatasaray formalarıyla 3.777 dakika süre alan Diagne her 89 dakikada bir gol atmış oldu. Bu istatistik Tanju Çolak'ta bile yok...

Burak Yılmaz'a da fark attı

Türk futbolundan yerli yabancı unutulmaz birçok golcü gelip geçerken Diagne dakika aralığı-gol istatistiğinde zirveyi devraldı.

Sarı-kırmızılılar geçen sezon Bafetimbi Gomis'i çok ararken Fransız futbolcu 98 dakika bir gol atma ortalaması tutturmuştu. Diagne genel toplamda, mevkidaşına dokuz dakika fark attı.

Süper Lig'de bir sezonda en çok atmış oyuncu olan Tanju Çolak'ın ortalaması ise 101 dakika. Akıllara gelen bir başka isim Burak Yılmaz'a da Diagne fark atmış durumda. Siyah-beyazlı futbolcu elden kaçtığı için üzülenler olurken Burak'ın bu ortalaması 133 dakika. Ancak tecrübeli golcü geçen sezon Beşiktaş formasıyla 115 dakikalık istatistik yakalamıştı. Galatasaray yönetimi şimdi Diagne'nin satışını resmileştirmeye çalışırken Arabistan'ın en-Nassr kulübünden 15 milyon avro bonservis geliri bekliyor.