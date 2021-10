İstenmeyen adam ne demek? Persona non grata ne demek, ne anlama gelir? Persona non grata hangi durumlarda uygulanır? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala'nın serbest bırakılması konusunda çağrı yapan 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi konusunda çağrı verdiğini ifade etmesinin ardından İstenmeyen adam ne demek? Persona non grata ne demek, ne anlama gelir? Persona non grata hangi durumlarda uygulanır? sorularının yanıtları merak konusu oldu.

Siyaset, Osman Kavala'nın serbest bırakılması konusunda çağrı yapan 10 büyükelçinin açıklamalarını konuşmaya devam ederken Eskişehir'de toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burası Türkiye, anlı şanlı Türkiye? Kimse talimat veremez. Gerekli talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, '10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini halledeceksiniz' dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından İstenmeyen adam ne demek? Persona non grata ne demek, ne anlama gelir? Persona non grata hangi durumlarda uygulanır? sorularını yanıtları internet arama motorlarında araştırılıyor. İSTENMEYEN ADAM NE DEMEK? PERSONA NON GRATA NE DEMEK, NE ANLAMA GELİR? Persone non grata kelimesi istenmeyen kişi anlamına gelir. İstenmeyen adam kelimesi, devletlerarası ilişkilerde bir ülkeye girmesi veya o ülkede kalması, ülkenin merkezi hükümeti tarafından yasaklanan yabancı bir kişi için kullanılmaktadır. Türkiye eğer bu kararı alırsa Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda büyükelçileri Türkiye'de istenmeyen adam ilan edilecek. Böyle bir durumda Türkiye'nin de bu ülkelerde bulunan büyükelçileri geri gönderilecek. "İstenmeyen kişi"; kendisine verilen diplomatik dokunulmazlık hakkı sayesinde tutuklama ve herhangi bir kovuşturmadan korunan yabancı diplomata bir ülkenin uygulayabileceği en ciddi kınama biçimi olarak biliniyor. PERSONA NON GRATA HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR? Persona non grata, Viyana Konvansiyonu'nun 41. ve 42. maddelerine göre uygulanmaktadır. Bu maddeler, diplomatların bulundukları ülkenin yasa ve düzenlemelerine saygı duymalarını şart koşuyor. Eğer bir ülke; yabancı büyükelçileri 'istenmeyen kişi' ilan ederse, o elçilerin bulundukları ülkeler de aynı şekilde karşılık verirler. Türkiye, söz konusu kararı uygularsa bu ülkelerin ciddi yaptırımlarıyla karşı karşıya gelebilir. VİYANA KONVANSİYONU'NUN 41. VE 42. MADDELERİ Madde 41 Konsolosluk memurlarının kişisel dokunulmazlığı 1. Konsolosluk memurlarının tutuklanmaları veya göz altına alınmaları, ancak, ağır bir suç halinde ve yetkili adli makamın kararı ile olur. 2. Bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen hal saklı kalmak üzere kesinleşmiş adlî bir kararın uygulanması dışında, konsolosluk memurları hapsedilemez ve herhangi bir şekilde kişisel hürriyetleri kısıtlamaya tabi tutulamaz. 3. Aleyhine cezaî bir dava ikame edilen konsolosluk memuru yetkili makamların önüne çıkmak zorundadır. Bununla beraber, dava, konsolosluk memurunun resmî durumu icabı kendisine gösterilmesi gereken saygı ile ve bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen hal hariç olmak üzere, konsolosluk işlemlerinin yerine getirmesini en az etkileyecek biçimde yürütülecektir: Bu maddenin 1. fıkrasında zikredilen hallerde, bir konsolosluk memurunun gözaltına alınması kaçınılmaz olduğu takdirde, aleyhine ikame edilecek dava en kısa zamanda açılmalıdır. Madde 42 - Tutuklama, gözaltına alma veya kovuşturma hallerinin yaz olarak bildirilmesi Bir konsolosluk personeli mensubunun tutuklanması, gözaltına alınması veya cezaî bir kovuşturmaya tabi tutulması halinde, kabul eden Devlet durumunda konsolosluk şefini en kısa zamanda haberdar etmekle yükümlüdür. Eğer konsolosluk şefinin kendisi bu tedbirlerden birine muhatap tutulmuş ise, kabul eden Devlet bundan gönderen Devlet'i diplomatik yoldan haberdar eder.