İştial ne demek, TDK'ya göre İştial kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İştial ne demek? İştial TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iştial kelimesi. Peki iştial ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iştial nedir, iştial kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İŞTİAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İştial kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İştial kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre iştial kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tutuşma, parlama, alevlenme



İŞTİAL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- iştial etmek

