İstiap ne demek, TDK'ya göre İstiap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hammadde Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıTefenni ne demek, TDK'ya göre Tefenni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tahribatlı Muayene Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşlarıİştira ne demek, TDK'ya göre İştira kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Başteknisyen Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıPati ne demek, TDK'ya göre Pati kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Türk bilim insanları kemoterapi ve aşıyı birleştirdi! Dünyada bir ilk!Tahribatsız Muayene Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Yunanistan'a net uyarı: "Başkalarının gazına gelme, bedelini Yunan halkı öder!"
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. İstiap ne demek, TDK'ya göre İstiap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İstiap ne demek, TDK'ya göre İstiap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İstiap kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İstiap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İstiap nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İstiap kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İstiap ne demek, TDK'ya göre İstiap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstiap ne demek? İstiap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istiap kelimesi. Peki istiap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istiap nedir, istiap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İSTİAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstiap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İstiap kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre istiap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçine alma, sığdırma

İSTİAP KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- istiap etmek

İSTİAP KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- istiap haddi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT