İstiap ne demek, TDK'ya göre İstiap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstiap ne demek? İstiap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istiap kelimesi. Peki istiap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istiap nedir, istiap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSTİAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstiap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İstiap kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre istiap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçine alma, sığdırma



İSTİAP KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- istiap etmek



İSTİAP KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- istiap haddi

