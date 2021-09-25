İstibdat ne demek, TDK'ya göre İstibdat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstibdat ne demek? İstibdat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istibdat kelimesi. Peki istibdat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istibdat nedir, istibdat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İstibdat kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. İstibdat kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

İSTİBDAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstibdat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İstibdat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre istibdat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uyruklarına hiçbir hak ve özgürlük tanımayan sınırsız monarşi, despotluk, despotizm

