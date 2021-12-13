İstifra ne demek, TDK'ya göre İstifra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstifra ne demek? İstifra TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istifra kelimesi. Peki istifra ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istifra nedir, istifra kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSTİFRA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstifra kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İstifra kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre istifra kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kusma



İSTİFRA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- istifra etmek

