İstihdam ödülü İşadamına AK Parti ve İl Genel Meclisi’nden destek ziyareti

Giresun" da istihdam birincisi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "dan ödül alan işadamı Yener Türk ve işletmesine AK Parti İl Yönetiminden ve İl Genel Meclisi'nden ziyaret gerçekleştirildi. Yapılan ziyarette Giresun'a yapılan her yatırımın ve istihdama katkının yanında olacağı mesajı verildi.

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı ve İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin ile AK Parti İl Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan heyet, Özel Giresun Engelli Bakım Merkezi" ni ziyaret etti.

Mavi Yurt A.Ş. İcra Kurulu Başkanı ve ASKON İl Başkanı Yener Türk ile Bakım Merkezi Müdürü Gülseren Kesik tarafından karşılanan heyet kurumla ilgili bilgi aldı. Yapılan görüş alışverişi sırasında Tatlı, Şahin ve beraberindekilere Mavi Yurt A.Ş. bünyesinde yer alan kurumlara yönelik değerlendirme yapan Yener Türk, " Giresun Merkez, Ordu, Dereli ve Şebinkarahisar" da faaliyet gösteren bakım merkezlerimizde yüzlerce engelli ve yaşlı vatandaşımıza hizmetin en güzelini vermek için vargücümüzle çalışıyoruz.Bu kurumlarımızda 200 dolayında insanımıza istihdam sağlamanın da mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" diyerek, heyete ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı da, Türk ve kurum çalışanlarını başarılı çalışmaları nedeniyle tebrik ederek, " Sizin Mavi Yurt A.Ş. İcra Kurulu Başkanı sıfatıyla 2017" de Giresun" da istihdam birincisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan "dan ödül almanızdan gurur duyduk. Giresun" a hizmet eden ve istihdam sağlayanların başımızın üstünde yeri var.Biz de Ak Parti İl ve ilçe teşkilatları olarak ilimize yatırım yapılması ve insanlarımıza ekmek kapısı açılması için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA