İstihkak ne demek, TDK'ya göre İstihkak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstihkak ne demek? İstihkak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istihkak kelimesi. Peki istihkak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istihkak nedir, istihkak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSTİHKAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstihkak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İstihkak kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre istihkak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hakkı olma, hak kazanma

- Hak ediş



İSTİHKAK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Biz benzincinin istihkakını düşeriz, siz de benzini alırsınız, diye yol gösterirler.

