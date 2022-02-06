İstihkâm Sınıfı ne demek, TDK'ya göre İstihkâm Sınıfı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstihkâm sınıfı ne demek? İstihkâm sınıfı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istihkâm sınıfı kelimesi. Peki istihkâm sınıfı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istihkâm sınıfı nedir, istihkâm sınıfı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSTİHKÂM SINIFI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstihkâm sınıfı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre istihkâm sınıfı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Savaşan birliklerin saldırısını kolaylaştıran, savunma gücünü artıran, yapı işleriyle uğraşan teknik askerî sınıf

