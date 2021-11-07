İstihza ne demek, TDK'ya göre İstihza kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstihza ne demek? İstihza TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istihza kelimesi. Peki istihza ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istihza nedir, istihza kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSTİHZA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstihza kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İstihza kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre istihza kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gizli veya kinayeli bir biçimde alay



İSTİHZA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sivri burnu, korkunç bir istihza ile şimdi bana doğru uzamıştı.



İSTİHZA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- istihza etmek

