İstika ne demek, TDK'ya göre İstika kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstika ne demek? İstika TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istika kelimesi. Peki istika ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istika nedir, istika kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSTİKA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstika kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İstika kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre istika kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ayakkabıların altını parlatmak için kunduracıların kullandığı kemik, isteka

