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İştikak ne demek, TDK'ya göre İştikak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İştikak kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İştikak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İştikak nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İştikak kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İştikak ne demek, TDK'ya göre İştikak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İştikak ne demek? İştikak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iştikak kelimesi. Peki iştikak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iştikak nedir, iştikak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İŞTİKAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İştikak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İştikak kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre iştikak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yarılmış bir şeyin bir bölümünü alma
- Türeme
- Aynı kökten gelen kelimeleri bir arada kullanma sanatı

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