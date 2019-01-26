İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor maçının ardından

İstikbal Mobilya Kayserispor - Bursaspor karşılaşmasının ardından 2 takımın teknik direktörleri maçı değerlendirdi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman maçın hakkının beraberlik olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: "Maçın başında kadrolara baktığınız zaman her 2 takımın da 3 puan almak için çıktığını görürsünüz. Belki Bursaspor biraz daha kontra atağa dayalı, biz de oyun içerisinde pozisyonları zaman zaman değiştirerek hücum gücümüzü ve gol yollarındaki son pasları daha iyi amaçladık. Fakat ilk 45 dakika çok pas hatası yaptık. Baskı altındaki oyuncuya oynadık. Çabuk oynamadık, riskli bölgelerde ayağımızda fazla top tutarak baskıda hatalar yaptık. Birkaç atağımız var. Kaleyi bulan 2 tehlikeli şut var. O pozisyonlarda son topu iyi çıkarabilme, son vuruşu iyi yapabilme işlerini yapabilirdik. Nihayetinde 1-0 mağlup olarak soyunma odasına girdik. İkinci yarıya başlarken taktik anlamında değişiklik yapmayı düşünmüştüm. İlk 15 dakikayı görelim dedim. Sonra da gol geldi. Bizim transfer yasağımız var. 3 oyuncudan yoksun çıktık. Elimizdeki oyuncuları geliştirmeye çalışıyoruz. Teknik adamlar, futbolun yaşadığı krizde oyuncuyu geliştiriyorlar. Bu zaman içinde Türk futbolunu geliştirebilir. Maçın hakkı beraberlikti."

AYBABA: "PLANLAMADIĞIMIZ MAÇLARDA BERABERLİK ALDIK"

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise yaptığı maç sonu değerlendirmesinde, "Oyunun skorunu lehimize çevirmek için başladık. Basit pas hataları yaptık. Geçişleri yapsaydık farklı öne geçerdik. Rakip 10 kişi kaldı. Biz de 2 santrfora döndük. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra bizim takım oyunu daha yavaş oynamaya başladı. Duran top kazandık ama kullanamadık. Biz planlamadığımız 11 maçta berabere kaldık" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açıklamalar

DHA