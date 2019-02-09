İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçının ardından

SPOR Toto Süper Lig 21'inci hafta açılış maçında İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Maç sonunda teknik adamlar 90 dakikayı değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig 21'inci hafta açılış karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 86'ncı dakikada Kravet'in golüyle 1-0 mağlup etti.

'FENERBAHÇE'NİN SAHADAN GÜCÜNÜ ALDIK'

Takımını tebrik eden İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Maçın ilk 45 dakikasında belki hücumsal anlamda oyuna hükmeden bir takım değildik ama Fenerbahçe'ye ilk 45 dakikaya baktığımızda hiç pozisyon vermedik. Hücumda zenginliği olmayan ama rakibine de pozisyon vermeyen bir takım. Niçin böyle oldu. Son 2 maçı ve Fenerbahçe'nin transferlerini ve hamle şansını düşündüğünüzde özellikle sağ kanatta Dirar, İsla o kanatta yaptıkları varisyonlar ile golü buluyorlar. Biz bu maça sol bek değil sol stoper ile başladık. Atilla'yı yedek kulübesinde bıraktık. Amacımız Fenerbahçe'nin güçlü yönünü durdurmaktı. Eğer maçın başında kendi sahamızda oynuyoruz, saldıralım, öyle yapalım böyle deseydik, beki mağlup durumda içeri girebilirdik. Fenerbahçe'nin sahadan gücünü aldık. Rakibimiz kırmızı gördü. Biz de aynısını Bursa maçında yaşadık. Rakibimiz uzatma dakikaları ile 50 dakika 10 kişi oynadı. Bu kolay değil. Hakemin kararları ile ilgili zaman zaman ben de dahil mağlup duruma düştüğümüzde belli yerlerde daha keskin konuşabiliyoruz. Benim ve rakibimizde katılmadığı pozisyonla var" dedi.

'YİNE BURADA FUTBOLDAN KONUŞAMAYACAĞIZ'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise maç sonu yaptığı değerlendirmede, "Maçta en çok konuşulacak şey verilen kararlar oldu. Yine burada futboldan konuşamayacağız. Soldado'nun pozisyonunu izleyin, böyle bir pozisyonda bir hakem ceza sahası içerisinde olsa penaltı çalabilecek mi, siz basın mensuplarına soruyorum. Pozisyon sonrası oyuncu oyundan atılıyor. Bugün futbol konuşmak isterdim. Ancak maalesef yine konuşamadık. Futbolun dışındaki faktörler bizi çok etkiledi. Destekçisi olduğum futbolun sadece futbolla kalmasını istediğim bir şeyi konuşmak benim çok uzağımda olduğum bir konuydu. Uzağımda olan konuyu burada sizlerle konuşmaktan çok da mutlu değilim. Meslek kariyerim boyunca, kendi takımımı konuşmak üzere prensip edindim. Birçok pozisyonu tartışmak ve hakeme bağlamak, rakibe bağlamak benim prensibim değil, uzak durdum. Ama lütfen Fenerbahçe'nin bulunduğu durumun bağlantısını çözerek bakın, bu bağlantıya bakmayın. Ekici'yi oyundan almak zorunda kaldım, faul bile yok" diye konuştu.

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- Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman açıklaması

- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal açıklaması

DHA