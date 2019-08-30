İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray: 2-3

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Ali Saygın Ögel (xx), Samet Çavuş (xx)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xx) - Aymen (x), Poulain (xx), Yasir (xx), Lopes (xx), Djedje (x) (Dk. 70 Mert x), Henrique (xx), Mensah (xxx), Reinstra (xx), Adebayor (xx) (Dk. 83 Bilal x), Umut (xxx)

GALATASARAY: Muslera (xx) - Mariano (xx) (Dk. 83 Linnes x), Luyindama (x), Marcao (xx), Ömer Bayram (xx), Nagatomo (xx) (Dk. 80 Adem xx), Nzonzi (xxx), Belhanda (xxx), Babel (xxx), Feghouli (xx), Diagne (x) (Dk. 45 Emre Mor x)

GOLLER: Dk. 37 Henrique, Dk. 90+1 Umut (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Dk. 66 (P) Belhanda, Dk. 87 Babel, Dk. 90+9 Adem (Galatasaray)

KIRMIZI KART: Dk. 65 Aymen, Dk. 73 Henrique, Dk. 90+5 Umut (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Dk. 89 Emre Mor (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Djedje (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Belhanda, Mariano, Ömer, Marcao (Galatasaray)

Süper Lig'in 3'üncü hafta mücadelesinde İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında ağırladığı Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu.

6'ncı dakikada gelişen Kayserispor atağında Henrique'nin ortasında Muslera ile Marcao arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle topla buluşan Umut'un kafa vuruşunu Muslera son anda uzaklaştırdı.

16'ncı dakikada Galatasaray'ın sol kanattan kazandığı köşe vuruşunda Ömer Bayram'ın ceza sahasına içine yaptığı ortaya Marcao'nun kafa vuruşu auta gitti.

24'üncü dakika Galatasaray'ın Belhanda ile kullandığı serbest vuruşta yapılan ortaya düzgün ve sert bir kafa vuruşu gerçekleştiren Luyindama'nın şutunu kale çizgisinde Lung kontrol etti.

28'inci dakikada Yasir'in ortasında Adebayor'un kafa vuruşu Muslera'nın ellerinde kaldı.

37'nci dakikada Luyindama'nın yaptığı hatalı geri pasta araya giren Pedro Henrique topla birlikte ceza sahası içine hareketlendi. Kaleciyi de geçen Henrique boş kaleye şutunu gönderdi ve ağları sarstı: 1-0.

42'nci dakikada Belhanda'nın pasına hareketlenen Babel'in şutu kaleci Lung'da kaldı.

45'inci dakikada Mariano'nun pasıyla buluşan Feghouli'nin şutu az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası İstikbal Mobilya Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

48'inci dakikada Kayserispor atağında Luyindama'dan seken topu önünde bulan Mensah'ın şutu farklı şekilde auta gitti.

55'inci dakikada Galatasaray atağında Feghouli'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Belhanda'nın şutunu kaleci Lung kurtardı.

58'inci dakikada Galatasaray'da Feghouli'nin şutunda kaleci Lung'dan seken topu önünde bulan Babel golü attı. Maçın hakemi VAR'a gitti. Gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

60'ıncı dakika Feghouli'nin ceza sahasına yaptığı ortaya hareketlenen Babel'in kafa vuruşunda top Aymen'e çarptı. Oyun devam ederken maçın hakemi VAR uyarısı ile oyunu durdurdu. Görüntüleri izleyen maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu topun Aymen'in koluna çarpması gerekçesiyle penaltıya karar verdi. Aymen ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Penaltı atışını kullanan Belhanda topu filelerle buluşturdu: 1-1.

67'nci dakikada rakibinden topu kapan Emre Mor kaleyi cepheden gören ve uzak bir noktadan şutunu gönderdi. Top kaleci Lung'un kontrolünde auta gitti.

78'inci dakikada gelişen Galatasaray atağında Ömer Bayram'ın ceza alanında attığı şutu kaleci Lung kornere çeldi.

87'nci dakikada Belhanda'nın kısa pasıyla topla buluşan Ryan Babel ceza sahası dışından kaleye şutunu gönderdi. Mert Kula'ya çarpan top kaleciyi şaşırttı ve ağlarla buluştu. Galatasaray, Ryan Babel'in golüyle skoru 2-1'e taşıdı.

90+1'inci dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor'un kullandığı serbest vuruşta Umut Bulut'un kafa vuruşu filelerle buluştu. Maçın hakemi VAR ile görüştükten sonra golü verdi: 2-2.

90+4'üncü dakikada Feghouli'nin pasına hareketlenen Umut, rakibini çekti. Umut Bulut çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Kayserispor son 4 dakika 8 kişi kaldı.

90+9'uncu dakikada Feghouli'nin pasında ceza alanında topu kontrol eden Adem Büyük, yarım vole ile fileleri sarstı: 2-3.

Golden sonra hakem Öğretmenoğlu, Galatasaray teknik heyetinden Ümit Davala'ya kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşma Galatasaray'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA