İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 takımının konuğu Bursaspor U-21

İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 takımı ligin 19.haftasında yarın sahasında Bursaspor U-21 takımını konuk edecek.

U-21 Liginde alt sıralarda mücadele eden Sarı-Kırmızılılar yarın oynayacağı Bursaspor U-21 maçını kazanarak galibiyet serisi yakalamak istiyor. Ligin ikinci yarısının ilk maçında Antalyaspor U-21 takımına 1-0 mağlup olarak kötü başlayan İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 takımı yarın oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. U-21 Liginde geride kalan 18.hafta sonunda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar topladığı 10 puanla 16. sırada yer alıyor. Alper Kelkitli yönetimindeki İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 takımı yarın Bursaspor U-21 takımını yenerek haftayı galibiyetle kapatmanın hesabını yapıyor. Ligin ilk yarısında Bursa'da oynanan karşılaşmayı Bursaspor U-21 takımı 2-0 kazanmıştı.

Cumartesi günü Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Sahada oynanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 ile Bursaspor U-21 maçı saat 11.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Ankara Bölgesinden Ali Artun Özdemir düdük çalacak. Özdemir'in yardımcılıklarını Mertcan Yener ve Oğuzhan Kocaçoban yönetecek. Maçın 4.Hakemi ise Tutku Can Özkök olacak.

Kaynak: İHA