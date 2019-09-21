İstikbal Mobilya Kayserispor - Yukatel Denizlispor: 1-1

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Hüseyin Göçek (xx), Alparslan Dedeş (xx), Erdem Bayık (xx)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xxx) - Aymen(xx), Poulain(xx), Miguel Lopes(xx), Yasir(x), Bilal(x) (Dk:64 Djedje x), Mensah(xx), Rienstra(xx) (Dk:80 Tavares x), Henrıque(xxx) (Dk. 80 Ntep x), Umut(xx), Adebayor(xx)

YUKATEL DENİZLİSPOR: Stackhowlak(xxx) - Lopes(xx), Sapunaro(xx), Bergdich(xx), Murawski(xxx), Aissati(xxx) (Dk: 90 Zeki ?), Oğuz(xx), Sacko(xx) (Dk:64 Oscar Eduardo xx), Rodallega(xx), Barrow(xx) (Dk:67 Olcay xx), Sackey(xx)

GOLLER: Dk:13 Henrıque (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Dk:75 Murawski (Yukatel Denizlispor)

SARI KARTLAR: Yasir, Adebayor, Teknik Direktör Hasan Özer (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Sapunaro, Teknik Direktör Yücel İdiz (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig 5'inci hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında ağırladığı Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.

3'üncü dakikada gelişen Kayserispor atağında Mensah'ın ortasında Adabeyor'un kafa vuruşu kale direği dibinden auta gitti.

13'ncü dakikada Denizlispor ceza alanı içinde topla buluşan Adebayor defansına arkasında orta yaptı. Bomboş pozisyonda bekleyen Henrique'nin yarım volesi ağlarla buluştu: 1-0.

33'üncü dakikada Yukatel Denizlispor takımı Ismail Aissati ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ismail Aissati tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikası İstikbal Mobilya Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

50'incı dakikada Kayserispor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Bilal Başacıkoğlu, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Adam Stachowiak kurtardı.

58'inci dakikada Kayserispor Adabeyor ile yüzde 100 golü kaçırdı. Bilal Başacıoğlu'nun kafa pası ile kaleci ile baş başa kalan Adabeyor'un şutunu kaleci kurtardı. Dönen topu önünde bulan Mensah'ın şutu az farkla auta gitti.

60'ıncı dakikada Kayserispor Lopes'in cezaalanı dışından çektiği şut az farkla auta gitti.

68'inci dakikada Aissatti'nin ortasında oyuna yeni giren Oscar Eduardo'nun kafa şutunu kaleci Lung kurtardı.

70'inci dakikada Oscar Eduardo'nun ortasında Rodallega'nın kafa şutu az farkla auta gitti.

75'inci dakikada Aisatti'nin pasında Murawski'nin ceza alanı dışından çektiği şut kaleci Lung'un bakışları arasında gol oldu: 1-1.

79'uncu dakikada Mensah'ın pasına hareketlenen Henrıque'nin şutu az farkla auta gitti.

82'inci dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Ntep'in ceza alanına yaptığı ortaya yerden kafa vuruşu yapan Umut'un kafa şutunu kaleci kurtardı.

85'inci dakikada Yukatel Denizlispor öne geçme şansını Rodallega ile kaybetti. Sackey'in pasında Rodellega'nın şutunu kaleci Lung kurtardı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)

DHA