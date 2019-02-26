İstikbal Mobilya Kayserispor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları hız kazandı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına hız verdi.

Sarı kırmızılı takımın kulüp tesislerinde başlayan antrenman öncesi teknik direktör Hikmet Karaman, futbolcuları ile toplantı yaptı. Daha sonra gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular çalışmanın ilk kısmında kondisyon, topla yürüme ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci kısmında ise U21 takımı ile A takım futbolcuları kısa pas çalışması yaptı.

Yaklaşık 1 ay önce bel fıtığı nedeniyle ameliyat olan Kayserisporlu futbolcu Bilal Başaçıkoğlu takıma katılarak son antrenmanda yürüyüş yaptı. 23 yaşındaki futbolcunun Nisan ayında oynayabilecek duruma gelmesi bekleniyor.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenman

- Bilal Başaçıkoğlu'ndan görüntü

- Genel detaylar

DHA