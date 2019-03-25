İstikbal Mobilya Kayserisporlu genç futbolcuya milli davet
İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir, U16 Milli Takım kadrosuna davet edildi.
İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir, U16 Milli Takım kadrosuna davet edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), U16 Milli Takımı'nın 1-5 Nisan 2019 tarihinde, Polonya'da oynayacağı UEFA U16 Gelişim Turnuvası müsabakaları aday kadrosuna İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç futbolcusu Emre Demir'i davet etti. Genç futbolcu perşembe günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde takıma katılacak.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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