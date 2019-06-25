İstikbal Mobilya Kayserispor’un geleceği masaya yatırıldı

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'un 29 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, belediye başkanları ve sanayicilerle bir araya geldi.

Polisevi'nde düzenlenen toplantıya, Vali Şehmus Günaydın, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kulüp Başkanı Erol Bedir, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet BÜyüksimitci, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, Kayserispor taraftarlarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Süleyman Akın, Kapalı Kale Taraftarlar Derneği Başkanı Ahmet Dirgenali ile sanayiciler katıldı.

Program öncesi basın açıklaması yapan Vali Şehmus Günaydın, "Bugün özellikle 2018-2019 sezonu çok çetin ve zor bir sezon oldu. Hepinizin bildiği gibi ülkemizin köklü kulüplerinin bile çok zor dönemler yaşadığı bir sezonda Kayserisporumuzun başarılı bir sezon geçirdiğini ifade edebiliriz. Bir takım şansızlıklar olmasaydı, Avrupa kupalarına da katılma şansımız vardı. Fakat futbolda bunlar oluyor. Bu sezonda emek veren destek veren herkese teşekkür ederim. Kulüp başkanımıza yöneticilerimize futbolcularımıza teknik heyetimize ve özellikle de vefakar taraftarımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Takımımıza her zaman destek verdiler. Sayın bakanlarımıza ve milletvekillerimiz ile belediye başkanlarımıza sivil toplum örgütlerimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BAŞKANIN MEKTUBU İLE TOPLANTI KARARI ALDIK'

Vali Günaydın, Erol Bedir'in mektubu ile bir araya geldiklerini belirterek, "Bir çok maça geldim. Bir çok kesiminde takıma destek verdiğini gördüm. Bu da bizi memnun etti. Geçen hafta Perşembe günü Sayın Başkanımızın yazmış olduğu bir mektup nedeniyle bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Sayın Başkanımız özellikle yaklaşan kongre nedeniyle çok ivedi bir şekilde bir araya gelmemiz gerektiğini ifade ettiği mektubunda zaman geçtiği takdirde bir çok sıkıntının yaşanabileceğini belirtti. Biz de bakanlarımız ve milletvekillerimizin yanı sıra tüm arkadaşlarımızla görüşerek en erken zamanda bir araya gelelim istedik. Toplantıya davet ettiğimiz arkadaşlarımızın tamamı da katıldı. Katılanların hepsine de teşekkür ediyorum." dedi.

'ELİMİZDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIZ'

Kayserispor'un içinde bulunduğu durumdan çıkması için ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını da sözlerine ekleyen Vali Günaydın, şunları söyledi:

"Biraz sonra sayın kulüp başkanımızın kulübümüzle ilgili öneri ve düşüncelerini alacağız. Bizlerde konunun muhatapları olarak neler yapabiliriz Kayserispor için elimizden ne geliyorsa onu ortaya koyacağız. Bu toplantıda inşallah hayırlı bir sonuç çıkacağını inanıyorum. Çünkü Kayserispor hepimizin ve şehrimizin değeri. Bugüne kadar özellikle isim hakkına sponsor olan İstiklal mobilyanın değerli CEO'su Alpaslan Baki Ertekin'İn değerli katkılarını belirtmek isterim. Şeker Fabrikası'ın ve diğer kurumlar ile Kayserispor'a katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Zor bir süreç bekliyor. Şampiyonluk yaşayan takımların düşmesi Süper Lig'in ne kadar zor bir lig olduğunu Avrupa'nın da ne kadar zor bir lig olduğunu gözler önüne serdi. Gerek kulüp başkanımızın gerek genel kurul sonrasında ortaya çıkacak yeni durumlarında ele alınacağı bu toplantının şehrimize ve Kayserisporumuza hayırlı olmasını diliyorum."

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DHA