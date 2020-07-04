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  3. İstiklal Caddesi eski günlerini aratmadı! İnanılmaz yoğunluk oluştu

İstiklal Caddesi eski günlerini aratmadı! İnanılmaz yoğunluk oluştu

Koronavirüs salgınında en çok vakanın olduğu İstanbul'da vatandaşlar İstiklal Caddesinde yoğunluk oluştururken maske ve sosyal mesafe kuralının yok sayıldığı görüldü.

İstiklal Caddesi eski günlerini aratmadı! İnanılmaz yoğunluk oluştu 115

İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesine adeta akın etti. 