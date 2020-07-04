İstiklal Caddesi eski günlerini aratmadı! İnanılmaz yoğunluk oluştu Koronavirüs salgınında en çok vakanın olduğu İstanbul'da vatandaşlar İstiklal Caddesinde yoğunluk oluştururken maske ve sosyal mesafe kuralının yok sayıldığı görüldü.

1 5 İstanbul'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesine adeta akın etti.