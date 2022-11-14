İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan teröristlerle ilgili yeni gelişme! Ülkeye kaçak yollardan girip işçi olarak çalışmışlar!

İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırıyı düzenleyen teröristlerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında teröristlerle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

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İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan teröristlerle ilgili yeni gelişme! Ülkeye kaçak yollardan girip işçi olarak çalışmışlar!

İstanbul Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor. Bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG tarafından gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 46 şüphelinin sorgusu devam ediyor. Saldırının ardından bin 200 farklı güvenlik kamera görüntüsünden oluşan yüzlerce saatlik kayıtlar didik didik inceleyen Terörle Mücadele ve istihbarat birimleri, ilk olarak kadın teröristin saldırının ardından kaçmak için “müşteri” kılığında bindiği taksiyi buldu. Taksi sürücüsü ifadesinin alınması için gece saatlerinde İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirilirken, ticari taksi ise emniyet birimleri tarafından incelemeye alındı.

İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan teröristlerle ilgili yeni gelişme! Ülkeye kaçak yollardan girip işçi olarak çalışmışlar!

TEKSTİL ATÖLYESİNDE İŞÇİ OLARAK ÇALIŞMIŞLAR

Bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu kadın teröristin, önce Esenler’de bir eve gittiği, buradan yanına bir miktar altın ve para aldıktan sonra Küçükçekmece’de başka bir adrese giriş yaptığı saptandı. Yaklaşık 4 ay önce beraberindeki örgüt üyesi B. adlı terörist ile ‘karı-koca’ kılığında geldikleri İstanbul’da, Suriye Kobani bölgesindeki PYD/YPG mensubu H. adlı bir örgüt yöneticisinin talimatıyla Esenler’de bir tekstil atölyesinde işe girdikleri öğrenildi. Burada ‘uyuyan hücre’ konumunda olan terörist, Ayn El-Arab (Kobani) bölgesinden aldıkları talimatla dün hususi bir otomobille Taksim’e gitti. Suriye’den birlikte Türkiye’ye geldikleri ‘koca’ kılığındaki B. adlı firari PKK/YPG üyesi terörist, hücre üyesi Ahlam Albashir’e yaklaşık 1 kilonun üzerindeki TNT tipi plastik patlayıcıyı saat 16.00 sıralarında vererek İstiklal Caddesi'ne gönderdi. Burada eylemin gerçekleştirileceği noktaya patlayıcı dolu paketi bırakan kadın terörist, olaydan sonra ‘müşteri’ kılığında bindiği ticari taksiyle önce Esenler’de kendilerine yardım ve yataklık eden ve 4 aydır yanlarında kalan ailenin evine girdi. Yaklaşık bir saat sonra evden bir miktar altın ve para alan terörist, Küçükçekmece’de bir eve saklandı. İlk olarak Edirne’ye, oradan da Yunanistan’a gitmek için fırsat kollayan Ahlam Albashir adlı Suriyeli terörist, gece saat 02.50’de güvenlik güçlerince Küçükçekmece’de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan teröristlerle ilgili yeni gelişme! Ülkeye kaçak yollardan girip işçi olarak çalışmışlar!

KAÇAK YOLLARLA ÜLKEYE GİRMİŞLER

Teröristin emniyette yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin üzerinden ülkeye eylem yapmak için beraberindeki ‘karı-koca’ kılığındaki bir PKK/YPG mensubu ile birlikte kaçak yollarla giriş yaptıklarını itiraf etti. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin elinde olduğu öğrenilen ses ve yazışma kayıtlarında, saldırının ardından Ahlam Albashir ile yanındaki B. adlı erkek teröriste Yunanistan’a kaçma talimatı verildiği ortaya çıktı.

YUNANİSTAN'A KAÇSALARDI İNFAZ EDİLECEKLERDİ

Kanlı saldırıya dair soruşturma devam ederken, eylemi gerçekleştiren kadın terörist ile beraberindeki B. adlı erkek teröriste Suriye’deki PKK/YPG yönetiminden eylemden sonra Türkiye’yi terk etmeleri talimatı verildi. Kobani’de soyadı açıklanmayan H. adlı bir PKK/YPG sorumlusu tarafından verilen emirde, saldırıdan hemen sonra Edirne’den Yunanistan’a geçmeleri istendi. İstihbarat birimlerine göre teröristler ülkeyi terk edip kaçabilselerdi Yunanistan’da infaz edilerek saldırının tüm bağlantıları koparılacaktı.

İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan teröristlerle ilgili yeni gelişme! Ülkeye kaçak yollardan girip işçi olarak çalışmışlar!

B. ADLI TERÖRİST ARANIYOR

Dün meydana gelen terör saldırısında kullanılan patlayıcının TNT tipi bomba türü patlayıcı kullanıldığı öğrenilirken, bölücü terör örgütü PKK/PYD bağlantılı olduğu anlaşılan hücre üyesinin, Türkiye’deki tüm bağlantıları mercek altına alındı. Ayn El-Arab (Kobani) bölgesinden eylem talimatı alarak Türkiye’ye giriş yapan Ahlam Albashir isimli terörist, sorgusunda, PKK/PYD tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirilip Türkiye’ye gönderildiğini itiraf etti. Failin ifadeleri doğrultusunda Edirne’den Yunanistan’a kaçmaya çalışan B. adlı teröristin yakalanması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

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