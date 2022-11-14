İstiklal Caddesi'nde hain saldırı! Saldırganın bombayı koyup kaçtığı anlar ortaya çıktı!

İstanbul İstiklal Caddesi'nde dün saat 16:20 sıralarında meydana gelen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti 81 kişi ise yaralandı. Saldırıdan sonra emniyet ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemleri alırken, saldırıyı düzenleyen kadının bomba patlamadan önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

PKK/YPG ÜYESİ

Olay sonrasında saldırıyı gerçekleştiren kadının bomba patlamadan 40 dakika önce kadar bir bankta oturduğu, kalktıktan kısa bir süre sonra da saldırının gerçekleştirildiği bilgisi verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada saldırıyı düzenleyenler terör örgütü PKK/YPG üyesi olduklarını ve gözaltına alındıklarını bilgisi verdi.

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ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

Başı kapalı ve üzerine askeri kamuflaj pantolonu giyen kadının olay yerinden hızlı bir şekilde uzaklaşırken kameralarda kayıt altına alınması sonrası bomba bir anda patlıyor.