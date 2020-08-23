İstiklal Caddesinde korkutan yoğunluk! Maske ve mesafe yok sayıldı İstanbul'da insan yoğunluğunun fazla olduğu İstiklal Caddesinde koronavirüs salgınına rağmen vatandaşların maske ve mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.

1 8 İstanbul'da sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar kendini dışarı attı.