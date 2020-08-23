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  3. İstiklal Caddesinde korkutan yoğunluk! Maske ve mesafe yok sayıldı

İstiklal Caddesinde korkutan yoğunluk! Maske ve mesafe yok sayıldı

İstanbul'da insan yoğunluğunun fazla olduğu İstiklal Caddesinde koronavirüs salgınına rağmen vatandaşların maske ve mesafe kuralına uymaması dikkat çekti.

İstiklal Caddesinde korkutan yoğunluk! Maske ve mesafe yok sayıldı 118

İstanbul'da sıcak havayı ve hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar kendini dışarı attı.