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İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

İstiklal Caddesi'nde bir işyerinin önünde bulunan çanta polisi alarma geçildi.

İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

İstiklal Caddesi'nde bir işyerinin önünde bulunan çanta polisi alarma geçildi. Polis, çantayı inceledikten sonra güvenlik şeridi çekti. Durum bomba uzmanı polislere bildirildi. Bomba uzmanı polis, çantayı fünye ile patlattı. Çantadan kağıtlar çıttığı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

DHA

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