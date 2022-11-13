TFF, İstiklal Caddesi'ndeki acı olay sonrası duyurdu! Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

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TFF, İstiklal Caddesi'ndeki acı olay sonrası duyurdu! Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu akşam saat 20:00'de oynanması beklenen Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçının ertelendiğini duyurdu. Duyuru, TFF'nin resmi internet sitesinden yayınlandı.

"MİLLETİMİZİ BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYE BOĞAN ACI OLAY"

"İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrasında TFF Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirme sonucunda, Vodafone Park'ta bu akşam saat 20.00'de oynanması gereken Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını ileri bir tarihe ertelemiştir.

Milletimizi büyük bir üzüntüye boğan bu acı olay sonrasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

Türkiye Futbol Federasyonu"

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