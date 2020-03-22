İSTİKLAL CADDESİ'NDEKİ DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 

İstiklal Caddesi belediye ekipleri tarafından koronavirüse karşı dezenfekte çalışması yapıldı. Yapılan dezenfekte çalışmaları havadan görüntülendi.

Ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüse karşı belediye ekipleri halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan İstiklal Caddesinde Tünel Meydanında başlayarak Cumhuriyet Anıtına kadar Beyoğlu Belediyesi dezenfektanlı su ile caddeyi temizledi. Bu çalışmalar ise havadan görüntülendi.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinin her zamanki yoğunluğunun olmadığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Havadan Görüntüler

-İstiklal Caddesinde dezenfektan çalışması

-İstiklal Caddesinin boş görüntüleri

-Taksim meydanında temizlik çalışmaları

-Cumhuriyet Anıtının temizlenmesi

-Taksim Meydanından boş görüntü

-Aktüel Görüntüler

- İstiklal Caddesinden görüntüler

-Kapalı kilise önünde bekleyen vatandaşlar

-İstiklal Caddesini temizleyen işçiler

-Meydan ve anıtın temizlenmesi

-Genel ve detaylar

Kaynak: DHA