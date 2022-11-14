İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın simgesi haline gelmişti! O bebek arabasında evladı olan baba yaşadıklarını anlattı!

İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama sonrası etrafa savrulan bebek arabası herkesin dikkatini çekmişti. Bebek arabasındaki evladıyla uzağa savrulan baba yaşadıkları anları anlattı.

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Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırıda bir bebek arabası da parçalanmıştı. Patlamanın hemen ardından yaralı bebeğini kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden kaçan baba dehşet anlarını anlattı.

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın simgesi haline gelmişti! O bebek arabasında evladı olan baba yaşadıklarını anlattı!

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 3 yaşındaki A.S., anne Bilge Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı. Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Anne, baba ve 3 yaşındaki bebek hafif şekilde yaralanırken, bebek arabası da paramparça oldu. Yaralı bebek ve anne Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, baba da bir kulağındaki duyma yetisini kaybetti.

İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın simgesi haline gelmişti! O bebek arabasında evladı olan baba yaşadıklarını anlattı!

"ARABAYA SARILDIM AMA BİZİ FIRLATTI"

Bir anda büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını söyleyen baba Taner Sinan, "Bir şey anlayamıyorsun. Birden bire çok büyük bir gürültü oldu. Fena bir basınç oldu. Çocuk arabası elimdeydi. Arabaya sarıldım ama bizi de fırlattı attı. Çocuk arabası orda kaldı, alamadık bir daha. Bir daha patlama olur diye alamadım. Çocuğu kucağıma aldım, koşarak çıktık. Çocuğun yüzünde ve kafasında yaralar var. Hayati bir tehlike yok. Sağ olduğuna seviniyorum. Kulağımı kaybettim. Duymayı kaybettim" dedi.

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