İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı düzenleyen teröristin ilk ifadesi ortaya çıktı!

İstiklal Caddesi2nde dün 16:20 sıralarında bombalı saldırıyı düzenledikten sonra hızlı bir şekilde ortadan kaybolan saldırganın emniyet ekipleri tarafından yakalanma anları kaydedilmişti. Kısa bir süre önce gözaltına alınarak emniyete götürülen kadının verdiği ilk ifadenin detayları ortaya çıktı.

21 ADRESE OPERASYON DÜZENLENDİ

İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi.

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EYLEM İÇİN ÖZEL OLARAK YETİŞTİRİLMİŞ

Yapılan operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır adlı kadın yakalandı. Şüphelinin yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiği ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

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Teröristin, PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak dün saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan ettiği kaydedildi. Olayla ilgili detayları incelemeler devam ediyor.