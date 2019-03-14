İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesinde İstiklâl Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü ve İstiklâl Marşı'nın yazarı, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

MREF Temel Eğitim Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Nermin Zahide Aydın'ın konuşmacısı olduğu anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Akademisyenler ile öğrencilerin katıldığı anma programı sinevizyon gösterimiyle devam etti.

Etkinliğin konuşmacısı Dr. Öğretim Üyesi Nermin Zahide Aydın, 12 Mart 1921 tarihinde TBMM'de Türkiye'nin milli marşı olarak kabul edilen İstiklal Marşı'nın hikayesini anlattı. Aydın konuşmasında Mehmet Akif'in on dörtlükten oluşan şiirinde kahramanlık, bağımsızlık, hak, din, vatan sevgisi gibi kavramların etkisinin olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA