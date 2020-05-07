İstiklal Marşını güzel okuyan Elif'e polis ekiplerinden hediye

BURSA (AA) - Orhangazi ilçesinde, 8 yaşındaki ilkokul 2. sınıf öğrencisi Elif Belinay Kaplan'ın okuduğu İstiklal Marşı videosunu beğenen trafik polisleri, Trafik Haftası dolayısıyla Kaplan'a hediye ve Trafik Dedektifi kimlik kartı verdi.

Orhangazi'de yaşayan Murat ve Meryem Kaplan çiftinin kızları Elif Belinay Kaplan'ın İstiklal Marşı'nın Kabulü Haftası'nda okuduğu İstiklal Marşı, ailesi tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Video kısa sürede büyük beğeni toplarken Kaplan'ın İstiklal Marşı'nı okuduğu video Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amiri Olcay Esmer'in de dikkatini çekti. Trafik ekipleri, mayıs ayının ilk haftasında kutlanan Trafik Haftası nedeniyle Kaplan'ı evinde ziyaret etti.



Trafik Büro Amiri Olcay Esmer, Kaplan'ın videosunu sosyal medyada gördüklerini belirterek, "Elif Belinay Kaplan kızımız İstiklal Marşı'nı çok güzel okumuş. Biz de ekip olarak Trafik Haftası nedeniyle kendisini ziyaret edip ödüllendirmek istedik." dedi.

Esmer ve trafik ekipleri, Kaplan'a çeşitli hediyelerle Trafik Dedektifi kimlik kartı ve Trafik Haftası broşürleri hediye etti.

Evde polislere İstiklal Marşı'nı tekrar okuyan Kaplan,hediyelerden dolayı polislere teşekkür etti.









Kaynak: AA