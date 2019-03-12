İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyan minikler duygulandırdı

DİYARBAKIR'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen programda, marşın 10 kıtasını ezbere okuyan anaokulu öğrencileri Azra Ceren Salman ve Mert Hasan Ülgen, duygulandırdı.

​Diyarbakır Valiliği tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'ndeki etkinliğe Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin okunmasıyla devam etti.

Programda konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Mehmet Akif Ersoy'un isminin ebediyete kadar gelecek kuşaklara aktarılacağını ifade ederek, "Mehmet Akif Ersoy, bu destanı kaleme alan bugüne kadar bizlere ve ebediyete kadar gelecek her kuşağa aktaran ismin adıdır. Akif, bu ruhu, bu inanmışlığın ve bu adanmışlığın insanıdır'" dedi.

Vali Güzeloğlu'nun konuşmasının ardından Bağlar Hafize Ana Anaokulu öğrencileri, her ikisi de 6 yaşında olan Azra Ceren Salman ile Mert Hasan Ülgen, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okudu. Büyük bir coşukya okuyan minik çocuklar Azra ve Mert, salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

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DHA