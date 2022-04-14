İstiklal ne demek, TDK'ya göre İstiklal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır? İstiklal kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İstiklal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İstiklal nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İstiklal kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

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