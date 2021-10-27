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İstikraz ne demek, TDK'ya göre İstikraz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İstikraz kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İstikraz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İstikraz nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İstikraz kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İstikraz ne demek, TDK'ya göre İstikraz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstikraz ne demek? İstikraz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istikraz kelimesi. Peki istikraz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istikraz nedir, istikraz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

İSTİKRAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstikraz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İstikraz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre istikraz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Borçlanma

İSTİKRAZ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- istikraz etmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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