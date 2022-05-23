İstimator ne demek, TDK'ya göre İstimator kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstimator ne demek? İstimator TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istimator kelimesi. Peki istimator ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istimator nedir, istimator kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSTİMATOR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstimator kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İstimator kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre istimator kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gümrüklerde mallara değer biçen görevli

