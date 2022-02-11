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İstinaf ne demek, TDK'ya göre İstinaf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İstinaf kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İstinaf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İstinaf nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İstinaf kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İstinaf ne demek, TDK'ya göre İstinaf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İstinaf ne demek? İstinaf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi istinaf kelimesi. Peki istinaf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre istinaf nedir, istinaf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İSTİNAF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İstinaf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İstinaf kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre istinaf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mahkemenin verdiği kararı kabul etmeyerek bir üst mahkemeye götürme

İSTİNAF KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- istinaf mahkemesi

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